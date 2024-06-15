Nevşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda İhtiyaç Sahibi Ailelere Eti Dağıtacak

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı için başlatılan kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Sosyal belediyecilikte fark oluşturan Nevşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların bayramı bayram tadında yaşaması için bu yıl da kolları sıvadı. Kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı için Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan kampanyaya gerek Nevşehir'den gerekse de Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından çok sayıda hayırsever destek verdi.

Hayırsever vatandaşların desteği ile alınan kurbanlıklar bayramın ikinci günü kesilerek belediye görevlilerince ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Kampanyaya katılarak destek olan tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Başkan Arı, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu şehirde evine kurban girmeyen tek bir kardeşimiz kalmayacak. Kurban talebinde bulunan tüm kardeşlerimizin ihtiyacını karşılama imkanı sağlayan dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu aracılığı yapma fırsatını lütfedene hamd ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR