Nevşehir'de 80 aktif arıcıya toplam 400 boş kovan dağıtılacak - Son Dakika
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Nevşehir'de 80 aktif arıcıya toplam 400 boş kovan dağıtılacak

Nevşehir\'de 80 aktif arıcıya toplam 400 boş kovan dağıtılacak
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Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Arıcılığı Geliştirme Projesi' kapsamında AKS'ye kayıtlı 80 yetiştiriciye kişi başı 5 adet olmak üzere toplam 400 boş kovan desteği sağlayacak. Finansmanın yüzde 75'i müdürlük bütçesinden karşılanırken, başvurular 31 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında il ve ilçe müdürlüklerine yapılabilecek.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla 'Arıcılığı Geliştirme Projesi' hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı aktif 80 yetiştiriciye toplam 400 adet boş kovan desteği sağlanacak.

Proje kapsamında AKS'ye kayıtlı aktif 80 arıcıya kişi başı 5 adet olmak üzere toplam 400 adet boş kovan dağıtılacak. Proje ile Nevşehir'de arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, arıcıların üretim imkanlarının güçlendirilmesi ve üretim kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Yetiştiricilere sağlanacak desteğin finansmanının yüzde 75'i Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bütçesinden, yüzde 25'i ise yetiştirici katkısıyla karşılanacak. Boş kovan desteğinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, başvurularını 31 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapabilecek. Proje ile birlikte bölgedeki arıcılık sektörünün sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve bal üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Ağustos, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de 80 aktif arıcıya toplam 400 boş kovan dağıtılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 80 aktif arıcıya toplam 400 boş kovan dağıtılacak - Son Dakika
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