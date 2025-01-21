Nevşehir'de Coğrafi İşaretli Ürünlerin Artırılması İçin Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de Coğrafi İşaretli Ürünlerin Artırılması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Nevşehir\'de Coğrafi İşaretli Ürünlerin Artırılması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Nevşehir'de coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması ve Avrupa Birliği'nden tescilli ürünlere sahip olunması amacıyla bir kurul oluşturuldu. Toplantıda, mevcut ürünler ve potansiyel değerler değerlendirildi.

21.01.2025 11:39  Güncelleme: 11:42
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Nevşehir'in coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması ve Avrupa Birliği'nden tescilli coğrafi işaretli ürünlere sahip olabilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan'ın talimatıyla kurulan ve koordinasyon görevi Ahiler Kalkınma Ajansı'na verilen Coğrafi İşaret İl Yürütme Kurulu Toplantısı; Ahiler Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediye Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir İl Özel İdaresi, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kapadokya Yöresi Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği ile kurul temsilcileri katılım sağladı. Konuyla ilgili Ahiler Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Coğrafi işaret, bir ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve bu özelliklerin coğrafi alanla olan bağlantısını garanti eden önemli bir kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili, ürünlerin gelenekselliğini, yerel özelliklerini ve ününü korurken, aynı zamanda üreticilere ekonomik fayda sağlayarak kırsal kalkınmayı destekler. Bu anlamda, Nevşehir'in coğrafi işaret potansiyeli toplantıda detaylı şekilde ele alındı. Nevşehir'de halihazırda 10 coğrafi işaret tescilli ürün bulunmaktadır. Avanos Çömleği, Derinkuyu Kuru Fasulyesi, Kaymaklı Kuru Kaymağı, Kaymaklı Çöreği, Nevşehir Kabak Çekirdeği, Nevşehir Pomzası, Nevşehir Simidi, Nevşehir Tahinli Simidi, Nevşehir Testi Kebabı, Nevşehir Parmak Üzümü. Bunların yanı sıra, Topaç Sarımsağı ve Nevşehir Üzüm Turşusu için coğrafi işaret başvuru süreci devam ederken, ilin zengin coğrafi işaret potansiyelini yansıtan birçok ürün daha bulunmaktadır. Bu ürünler bazıları şunlardır: Ayhan Patlıcanı, Nevşehir Emir Üzümü ve Dimrit Üzümü, Avanos Halısı ve Nevşehir Çulfa Dokuması, Nevşehir Taşı, Ürgüp Nahılı ve Nevş,ehir Köftürü, Nevşehir Pelveri, Süpürge Pekmezi ve Dolazı, Nevşehir Asidesi ve Bulamacı, Nevşehir Tarhana Tatlısı, Hacıbektaş Karaburna Üzümlemesi, Nevşehir Zerdali ve Köftür Kavurması, Nevşehir Asma Cacığı ve Kabak Gülü, Kalaba Yoğurdu, Nevşehir Tık Tık/Gıcı Mantı ve Nohutlu Mantı, Gendime ve Nevşehir Çömlekte Ağ Pakla, Nevşehir Ürgüp Köftesi, Nevşehir Kuzu Etli Ayva Dolması, Avanos Keskiç Ekmeği, Gevreği ve Hamursuzu, Ürgüp Tıka Ekmeği ve Tandır Halkası, Nevşehir Sızgıt ve Tikeli Köftesi, Nevşehir Nohut Mayalı Ekmeği, Nevşehir Kabuksuz Kabak Çekirdeği, Nevşehir Çömlek Peyniri yer almaktadır. Coğrafi işaretler, yalnızca yerel üretimi desteklemekle kalmayıp, bölgenin gastronomi turizmine katkıda bulunarak Nevşehir'in turizm potansiyelini de güçlendirmektedir. Aynı zamanda, bu ürünlerin tescillenmesi ile hem ürünlerin kalitesi ve gelenekselliği korunmakta hem de bölgenin kültürel değerleri gelecek nesillere aktarılmaktadır.

Nevşehir Coğrafi İşaret İl Yürütme Kurulu Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, coğrafi işaretli ürünlerin Nevşehir'de artırılması ve mevcut potansiyelin değerlendirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Kurul, ürünleri, üreticileri ve tüketicileri koruyan bu tescil sürecinin yerel kalkınma üzerindeki olumlu etkilerini artırmayı hedeflemektedir. Nevşehir'in sahip olduğu coğrafi işaretli ürünler ve potansiyel değerler, ilin ekonomik kalkınması için stratejik bir fırsat sunarken, aynı zamanda geleneksel kültürün korunması ve bölgenin tanıtımı açısından da büyük önem taşımaktadır." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Gastronomi, Ekonomi, Turizm, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de Coğrafi İşaretli Ürünlerin Artırılması İçin Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika

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