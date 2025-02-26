Nevşehir\'de Ekmek Fiyatı 9 TL, Belediye Ekonomiye Destek Sağlıyor

Yerel

Nevşehir'de belediyenin aldığı karar doğrultusunda kentte ekmek 9 TL'den satılıyor. Vatandaşlar ekmek büfelerine yoğun ilgi gösteriyor.

Maliyetlerin artması, piyasa şartları ve ilgili Bakanlık görüşü sonrası kent genelinde ekmek fiyatı 12 TL olurken, Nevşehir Belediyesi ekmek büfelerinde 9 TL olarak belirlenen rakam vatandaşın ekonomisine katkı sağlıyor. Ekonomik şartları gözeterek hareket edildiğini belirten Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hem halkı hem de esnafı mağdur etmeyecek şekilde çalışmalar yürüttüklerini aktardı. - NEVŞEHİR