Nevşehir'de ekmek fiyatlarına zam - Son Dakika
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Nevşehir'de ekmek fiyatlarına zam

Nevşehir\'de ekmek fiyatlarına zam

21 Eylül'den itibaren ekmek fiyatları 200 gram için 7,50 TL'den 9 TL'ye yükseldi.

20.09.2024 11:50
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Nevşehir Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası tarafından, ekmek fiyatlarına 21 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı.

Fırıncılar Odası'nın aldığı karar doğrultusunda 200 gramlık ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruştan 9 liraya yükseldi. Yapılan zamlardan sonra Nevşehir'deki ekmek ve simit fiyatları şu şekilde oluştu:

200 gram ekmek 9 TL, 200 gram kara fırın ekmek 9 TL, 200 gram papatya sade ekmek 9 TL, 400 gram papatya sade ekmek 18 TL, bin 300 gram Trabzon ekmeği 60 TL, 300 gram sütlü papatya ekmeği 13,5 TL, 200 gram pide sade 9 TL, 400 gram çiftli pide sade 18 TL, 200 gram tekli Ramazan pidesi sade 9 TL, 400 gram Ramazan pidesi sade 18 TL, 80 gram Nevşehir simidi 7,5 TL, 80 gram susamlı simit 13 TL, 80 gram tatlı tava simidi 7,5 TL, 200 gram simit ekmek susamlı 9 TL, 200 gram içli pide yapım ücreti pide ücretine ilaveten 5 TL. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'de ekmek fiyatlarına zam - Son Dakika

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