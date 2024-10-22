Nevşehir\'de İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Yerel

Bekdik Mahallesi TOKİ 2. ve 5. Etap bölgesinde sık sık arızalara neden olan içme suyu hattı Nevşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Belediye Başkanı Rasim Arı, son 10 ayda 110 arızanın meydana geldiği ve yaklaşık 14 bin ton su kaybının yaşanmasına sebep olan 2 km'lik hattın yeni nesil polietilen borularla yenileneceğini açıkladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın ilk görev döneminde Nevşehir tarihinin en büyük altyapı hamlelerine imza atan Nevşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde içme suyu isale hatlarının yenilenmesi için DSİ ile gerçekleştirdiği protokolle başlattığı yaklaşık 1,5 Milyar Liralık yatırımın ardından mahallelerdeki altyapı problemlerine de neşter vuruyor.

Bu kapsamda, mahallelerde eski içme suyu hatlarından dolayı sık sık arızaların meydana geldiği ve bunla beraber su kesintilerinin yaşanarak vatandaşların mağdur olduğu noktaları tespit eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, bu noktalarda içme suyu hatlarının yenilenmesi için kolları sıvadı.

İlk olarak Bekdik Mahallesi TOKİ 2. ve 5. Etap bölgesinde yaklaşık 2 km'lik içme suyu hattı yenilenmesi için gerçekleştirilecek olan çalışmaların startını Belediye Başkanı Rasim Arı verdi.

Beraberinde başkan yardımcısı Ahmet Çöler ile birlikte geldiği çalışma alanında kullandığı iş makinesi ile çalışmaları başlatan Başkan Arı, "Sadece içerisinde bulunduğumuz 2024 yılında buradaki içme suyu hattı 110 defa arıza vermiş. Bu yüzden vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetle beraber 114 bin ton su kaybımız olmuş. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Toplam 2 km uzunluğundaki bu hattı yenilemeye başlıyoruz. Bu sayede hemşerilerimizin hem sağlıklı bir şekilde suya erişimini sağlayacağız hem de belediyemizin su kayıplarımızı önleyeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi. - NEVŞEHİR