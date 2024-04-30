Nevşehir'de Sağanak Yağmur Sel Oluşturdu - Son Dakika
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Nevşehir'de Sağanak Yağmur Sel Oluşturdu

Nevşehir\'de Sağanak Yağmur Sel Oluşturdu

Nevşehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonucunda Sulusaray beldesinde sel meydana geldi. Sel nedeniyle caddeler, iş yerleri ve tarım arazileri zarar gördü. Temizlik çalışmaları başlatıldı.

30.04.2024 22:44  Güncelleme: 22:46
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Nevşehir'de etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Sulusaray beldesinde sel oluştu. Beldede caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı, tarım arazileri ve yollar hasar gördü. Sulusaray Belediyesi sel sonrasında zarar gören yollarda ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Nevşehir bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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