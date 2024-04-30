Nevşehir\'de Sağanak Yağmur Sel Oluşturdu

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Nevşehir'de etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Sulusaray beldesinde sel oluştu. Beldede caddeler ve iş yerleri sular altında kaldı, tarım arazileri ve yollar hasar gördü. Sulusaray Belediyesi sel sonrasında zarar gören yollarda ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Nevşehir bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - NEVŞEHİR