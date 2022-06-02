Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

02.06.2022 15:15
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 'Uyuşturucu Madde ile Mücadele' çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 2 şahsı gözaltına aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; 'Uyuşturucu Madde ile Mücadele' çerçevesinde yaptığı çalışmalarda 2 şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre İl Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, Ö.T.'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada; 2,68 gram metamfetamin, Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında ise M.S.'nin üzerinde yapılan aramada ise 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Her iki şahıs da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
Nevşehir'de 'Hobi Kursları' kayıtları başladı Nevşehir'de 'Hobi Kursları' kayıtları başladı
Kaynak: İHA

Jandarma, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
15:05 Litvanya, halkın topladığı bağışlarla aldığı Bayraktar SİHA'yı Ukrayna'ya hediye edecek
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:21:32. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement