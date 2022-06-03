Nevşehir'e toz yağdı - Son Dakika
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Nevşehir'e toz yağdı

03.06.2022 10:00
Nevşehir'e toz yağdı

Nevşehir'e dün gece saatlerinde toz yağdı.

Nevşehir'e dün gece saatlerinde toz yağdı. Sabah sokağa çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Araçları çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.

Suriye ve Irak'tan gelen toz yağmuru Nevşehir'de etkili oldu. Sabah araçlarının üzerinin çamurdan kirlendiğini gören vatandaşlar oto yıkamacılara koştu. Aracı kirlenenlerin akın etmesi nedeniyle yıkamacılarda ve yakıt istasyonlarında araç kuyrukları oluştu. Dükkanların önü ve camları da toz ile kaplanan esnaflarda sabahın erken saatlerinde kaldırımları ve dükkanlarının camlarını yıkadı. Sabah erken saatlerde dükkanını açan esnaflar; "Gece saatlerinde kum fırtınası çıkmış. Geldiğimizde her yer böyle. Dükkanımızın önünü yıkıyoruz. Nevşehir'de ilk defa böyle bir olay doldu. Sabah dükkana geldiğimizde her yer tozdu. Araçların üzeri sapsarı olmuş. İlk defa böyle bir şeye rastladık" dedi.

Meteoroloji toz aşımına karşı yardı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamlar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Toz taşınımı hadisesinin, cuma günü gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir'e toz yağdı - Son Dakika


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