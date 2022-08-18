Ekiplerin şok uygulamasında yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekiplerin şok uygulamasında yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı

18.08.2022 16:45
Ekiplerin şok uygulamasında yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 9 ekip ve 54 personelin katılımıyla şok uygulama yapıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 9 ekip ve 54 personelin katılımıyla şok uygulama yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünü tarafından yapılan uygulamada 25 işyeri, 483 şahıs, 80 araç, 5 park ve bahçe ile 2 mesire ve yürüyüş alanı kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 3 araca cezai işlem uygulanırken, 2 şahsın da yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
KEMAL KILIÇDAROĞLU HER KİM İNTİKAM DUYGUSUNU ÖLDÜRMEMİŞSE BİZİMLE YÜRÜYECEK BİR YOLU YOKTUR -TAMAMI FTP'DE KEMAL KILIÇDAROĞLU HER KİM İNTİKAM DUYGUSUNU ÖLDÜRMEMİŞSE BİZİMLE YÜRÜYECEK BİR YOLU YOKTUR -TAMAMI FTP'DE Kılıçdaroğlu 'Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu Açıklaması Kılıçdaroğlu 'Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Hacıbektaş, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekiplerin şok uygulamasında yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:48 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 16:45:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ekiplerin şok uygulamasında yoklama kaçağı 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement