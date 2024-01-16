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Nevşehir Valisi Ali Fidan, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Nevşehir Valisi Ali Fidan, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Nevşehir Valisi Ali Fidan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle Nevşehir'de görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Fidan, programda yaptığı konuşmada Nevşehir'in turizmde rekor bir seviyeye ulaştığını ve 2024 yılında 5 milyon turist hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, güvenlik konularına da değinen Vali Fidan, trafik kazalarında ve narkotik olaylarında yaşanan artışlara dikkat çekti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
16.01.2024 - 12:32,
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Nevşehir Valisi Ali Fidan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebeti ile Nevşehir'de görev yapan basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Vali Fidan programda yaptığı konuşmada Nevşehir 2023 yılını turizm açışından rekor bir seviyede tamamladığını söyleyerek, 2024 yılı hedefini de açıkladı. 2023 yılında 4 milyon 826 bin turist ağırlandığını söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan 2024 yılında yeni bir rekora imza atılarak 5 milyon sayını geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Genel güvenlik ve asayiş konularına da değinen Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Nevşehir huzurlu bir il. Bizde bu imajın devamı için çalışıyoruz. Özellikle güvenlik anlamında da çalışmalarımız devam ediyor" dedi. 2023 yılında meydana gelen kaza ve kazalara bağlı ölüm ve yaralanma olaylarında ciddi artışların olduğunu söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Ölümlü kaza sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 120 artış göstermiştir. 2022 yılında 10 ölümlü kaza meydana gelmişken, 2023 yılında toplam 22 ölümlü kaza meydana gelmiştir. Yaralamalı kaza sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33 artış göstermiştir. 2022 yılında bin 72 yaralamalı trafik kazası olurken 2023 yılında ise bin 430 yaralanmalı kaza meydana gelmiştir. Kazalar nedeniyle meydana gelen ölüm oranları 2 bin 23 yılında bir önceki yıla göre yüzde 190 artış göstermiştir. 2022 yılında 10 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybederken, 2023 yılında ise 28 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı sayısı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 39 artış göstermiştir. 2022 yılında meydana gelen trafik kazalarında bin 704 kişi yaralanırken, 2023 yılında ise 2 bin 366 vatandaşımız yaralandı" dedi. Nevşehir genelinde yapılan narkotik çalışmalarına da değinen Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Uyuşturucu madde ticareti ve sağlama olaylarında 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28 artış göstermiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma olaylarında 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 100'lük bir düşüş meydana gelmiştir. Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma olaylarında 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22'lik bir düşüş meydana gelmiştir. İzinsiz kenevir bitkisi yetiştirme olaylarında 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24'lük bir düşüş meydana gelmiştir. Narkotik olayların toplamında 2023 yılında genel olarak yüzde 17'lik bir düşüş meydana gelmiştir" ifadelerine yer verdi.

Program sonrasında gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çektiren Nevşehir Valisi Ali Fidan, daha sonra gazetecilerin toplu fotoğrafını çekti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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