Nevşehir Verenel Derneği, İsrail katliamı altındaki Gazze\'ye un yardımı gönderdi

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7 Ekimden bu yana süren İsrail katliamı altındaki Gazze'ye insani yardımlar devam ediyor. Nevşehir Verenel Derneği AFAD koordinesinde Gazze'ye un yardımı gönderdi.

Nevşehir İl Müftülüğü önünde düzenlenen programda konuşan Verenel Derneği Nevşehir Temsilcisi Mustafa Gençtürk yola çıkan yardımların ilk olarak Mersin limanına gönderildiğini, buradan da Mısır'daki Ariş Limanı gönderilerek Refah Sınır Kapısından Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.

Gençtürk " Bu gün itibariyle 50 ton un Gazze'ye ulaştırılmak üze yola çıkarttık. İnşallah en kısa zamanda Refah sınır kapısından Gazze'ye girmiş olacak" dedi.

Gençtürk ayrıca "Gençtürk, kalıcı ateşkesin sağlanması, esir takaslarının yapılması ve insani yardımın da sürekli olarak içeriye sokulabilmesi için Refah Kapısı'nın acilen açılmasını istediklerini vurgulayarak, "Şu anda günlük bin TIR girerse insani yardım sağlanmış olacak. Ancak günlük içeriye girebilen TIR sayısı yaklaşık olarak sadece 90 Tır gibi kısıtlı bir sayıda kalıyor ve bunun yüzde 8'i de ticari olarak sokuluyor." dedi.

Nevşehir'den Filistin'e gönderilen Tır yola çıkmadan önce Nevşehir İl Müftü Yardımcısı Selami Kurt, Gazze halkı için dua etti. Yapılan duanın ardından Tır yola çıktı. - NEVŞEHİR