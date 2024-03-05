NEVÜ\'de Geleneksel Mangalda Hamsi Şöleni Düzenlendi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen 'Mangalda Hamsi Şöleni'nin 9.'su gerçekleştirildi. Şölende 1 ton hamsi 1 saat içerisinde tükendi.

NEVÜ Tarih ve Kültür Topluluğu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Nevşehir Belediyesi destekleriyle NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi'nde düzenlenen şölene; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Mangalda Hamsi Şöleni'ni geçtiğimiz yıllarda yaşanan pandemi dolayısıyla düzenleyemediklerini hatırlatan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, bugün öğrencilere yönelik böyle güzel bir etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Üniversite öğreniminin sadece derse ya da sınava katılmak olmadığını vurgulayan Rektör Aktekin, akademik, sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın da üniversite hayatının bir parçası olduğunu ifade etti. Bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Rektör Aktekin, şölenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese kıymetli katkılarından dolayı teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, üniversiteli gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, öğrencilerin eğitim hayatındaki her türlü ihtiyaçlarında yanında olduklarını belirtti. Belediye Başkanı Savran; Ramazan ayı boyunca da öğrencilere yönelik iftar programları düzenleyeceklerini de söyledi.

1 ton hamsi ikram edildi

Öğrencilere, moral ve motivasyon olması amacıyla gerçekleştirilen şölen öncesi getirtilen 1 ton hamsi, NEVÜ Tarih ve Kültür Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saraç ve öğrenciler tarafından ızgarada pişirilmek üzere özenle hazırlandı. Şölen saatinde ızgaranın başına geçerek hamsileri pişiren NEVÜ Rektörü Aktekin ve Belediye Başkanı Savran, sonrasında pişirdikleri hamsileri öğrencilere ve katılımcılara ikram etti. NEVÜ Güzel Sanatları Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölüm öğrencilerinden oluşan Arteş Can ve Ekibinin konserinin ardından, Karadenizli sanatçı Volkan Karaoğlu'nun konseri eşliğinde doyasıya eğlenen öğrenciler, halay çekip horon teptiler.

NEVÜ Rektörü Semih Aktekin ve Belediye Başkanı Mehmet Saran'da öğrenciler ile birlikte halay çekti. - NEVŞEHİR