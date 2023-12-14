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NEVÜ'de Profesör Kadrosuna Atama Yapıldı - Son Dakika
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NEVÜ'de Profesör Kadrosuna Atama Yapıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Hasan Hüseyin Kılınç'ın 'Profesör' kadrosuna ataması yapıldı. NEVÜ Eğitim Fakültesi'ne ataması yapılan Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kılınç'a yeni ünvan ve görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, belirledikleri hedefler doğrultusunda üniversitenin fiziki yapılanması ile birlikte nitelikli kadrosunu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

NEVÜ\'de Profesör Kadrosuna Atama Yapıldı
14.12.2023 - 14:12,  Güncelleme: 14:22
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin Başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar uyarınca atama süreciyle ilgili tüm işlemleri tamamlanan Doç. Dr. Hasan Hüseyin Kılınç'ın 'Profesör' kadrosuna ataması yapıldı.

NEVÜ Eğitim Fakültesi'ne ataması yapılan Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kılınç'a yeni ünvan ve görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, belirledikleri hedefler doğrultusunda üniversitenin fiziki yapılanması ile birlikte nitelikli kadrosunu da güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Aktekin, "Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda üniversitemiz bünyesinde yeni açtığımız ve açmayı planladığımız bölüm ve programlarımızın yanı sıra akademik kadromuzu da her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitemize verilen kadro dahilinde atama süreciyle ilgili tüm işlemlerini tamamlayan akademisyenlerimizden Doç. Dr. Hasan Hüseyin Kılınç'ın Eğitim Fakültemizin Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atamasını gerçekleştirdik.

Şahsım ve üniversitem adına Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kılınç'a yeni ünvan ile görevinin hayırlı olmasıyla birlikte, özverili çalışmalarının bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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