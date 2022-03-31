NEVÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Lig Müsabakaları'nda 2. oldu - Son Dakika
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NEVÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Lig Müsabakaları'nda 2. oldu

31.03.2022 12:51
NEVÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Lig Müsabakaları'nda 2. oldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Voleybol Takımı, 'Erkekler 1. Lig Voleybol Müsabakaları'nda 2. oldu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Erkek Voleybol Takımı, 'Erkekler 1. Lig Voleybol Müsabakaları'nda 2. oldu.

NEVÜ Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 21-25 Mart 2022 tarihlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen 'Erkekler 1. Lig Voleybol Müsabakaları'na katıldı. NEVÜ Erkek Voleybol Takımı 6 farklı üniversiteden voleybol takımının yer aldığı müsabakalarını, 2. sırada tamamladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, gelecek sezon Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Erkekler 1. Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan NEVÜ Erkek Voleybol Takımı oyuncu ve antrenörlerini tebrik etti. - NEVŞEHİR

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, voleybol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NEVÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Lig Müsabakaları'nda 2. oldu - Son Dakika


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