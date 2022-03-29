NEVÜ Öğrencilerinden "Bir Yudum Su Bir Ömür Hayat" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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NEVÜ Öğrencilerinden "Bir Yudum Su Bir Ömür Hayat" etkinliği düzenlendi

29.03.2022 18:09
NEVÜ Öğrencilerinden "Bir Yudum Su Bir Ömür Hayat" etkinliği düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlıklı Yaşam Kulübü öğrencileri "Dünya Su Günü" dolayısıyla "Bir Yudum Su Bir Ömür Hayat" etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlıklı Yaşam Kulübü öğrencileri "Dünya Su Günü" dolayısıyla "Bir Yudum Su Bir Ömür Hayat" etkinliği düzenlendi.

NEVÜ Sağlıklı Yaşam Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Ayşegül Özcan'ın koordinatörlüğünde NEVÜ Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri'nde yapılan etkinlikte, günlük tüketilmesi gereken su miktarı, suyun yararları ve suyun israfını önleme konularında öğrencilere bilgi verildi. Öğrencilere beyaz kurdele takılan ve su ikram edilen etkinlikte, farkındalık oluşturmak için 'Damlaya damlaya su yok olur', 'Suyuna sahip çık, geleceğini koru, 'Bugün ne kadar su içtin?' sloganları kullanıldı.

Temel hedefin ülkemizdeki su kaynaklarının azalmasını önlemek için insanları bilinçlendirmek olan etkinlikte öğrencilere, suyun gereksiz israfının nasıl önleneceği ve insan vücudu için önemi anlatıldı. - NEVŞEHİR

NEVÜ Öğrencilerinden Bir Yudum Su Bir Ömür Hayat etkinliği düzenlendi
NEVÜ Öğrencilerinden Bir Yudum Su Bir Ömür Hayat etkinliği düzenlendi
NEVÜ Öğrencilerinden Bir Yudum Su Bir Ömür Hayat etkinliği düzenlendi
NEVÜ Öğrencilerinden Bir Yudum Su Bir Ömür Hayat etkinliği düzenlendi

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Dünya Su Günü, Yudum, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NEVÜ Öğrencilerinden 'Bir Yudum Su Bir Ömür Hayat' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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