Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir\'den Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özdemir, basının toplumun bilgi ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, basın mensuplarına teşekkür etti ve başarılar diledi.

23.07.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir, mesajında toplumun bilgi ihtiyacını doğru ve tarafsız bir şekilde karşılayan gazetecilerin bu özel gününü kutladı. 24 Temmuz 1908 tarihinin, Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan bugünün her yıl Basın Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı. Başkan Özdemir, demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul edilen basının; adeta dijitalleşen dünyada, teknolojinin sunduğu imkanları da kullanarak, farklı mecralarda, toplumun bilgi ihtiyacının hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti. Yazılı, görsel ve dijital platformlarda yayın yapan basın kuruluşlarının, etik kurallar çerçevesinde objektif yayıncılık anlayışıyla görevlerini yerine getirmelerinin önemine dikkati çeken Başkan Özdemir, son yıllarda sosyal medyada oluşan dezenformasyonun ve bu olumsuz tablonun faillerinin, etik kurallar çerçevesinde görevlerini yerine getiren basın kuruluşları ve görevlerini fedakarca yerine getiren gazeteciler ile kıyaslanmaması gerektiğine değindi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Niğde'de hayata geçirdikleri devasa projelerin kamuoyuna sunulmasında, kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin tanıtılmasında önemli bir yere sahip olan basın kuruluşlarının, şehrin sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenerek vatandaşla yönetenler arasında da önemli köprü görevini üstlendiğine de işaret etti.

Başkan Özdemir mesajında, "Her şartta fedakarca görevini yerine getirmeye gayret gösteren; yöneticilerinden, çalışanlarına kadar tüm basın kuruluşlarımızın her kademesindeki basın mensuplarımıza, teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımıza görevlerinde başarı diliyor, toplumun gözü, kulağı, sesi olan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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