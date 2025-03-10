Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhabbet Çadırı Etkinlikleriyle Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhabbet Çadırı Etkinlikleriyle Vatandaşlarla Buluştu

Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhabbet Çadırı Etkinlikleriyle Vatandaşlarla Buluştu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Talayhan ve İnsel Camii'nde düzenlenen Muhabbet Çadırı etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri geliştireceklerini belirtti.

10.03.2025 16:15  Güncelleme: 16:18
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Talayhan Camii ve İnsel Camii'nde düzenlenen Muhabbet Çadırı etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, samimi ve sıcak bir ortamda ikramlar eşliğinde vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Özdemir, vatandaşların görüşlerini birebir dinleyerek, Niğde Belediyesi'nin halkın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili çözümler üretme konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Etkinlik boyunca vatandaşlar, mahallelerinin sorunlarından, altyapı çalışmalarına, sosyal projelerden kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda görüşlerini paylaştı. Başkan Özdemir, vatandaşların dile getirdiği her bir konuyu dikkatle dinleyerek, ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

"Muhabbet çadırlarımızı şehrin dört bir yanına kuruyoruz"

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sesini duymak, onların sorunlarını yerinde dinlemek ve bu sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için Muhabbet Çadırlarımızı şehrin dört bir yanına kuruyoruz. Halkımızla doğrudan iletişim kurmak, onların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önerilerini birinci ağızdan dinlemek, yerel yönetim olarak en önemli görevlerimizden biridir. Amacımız, sadece sorunları tespit etmek değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onların refahını artıracak somut adımlar atmaktır. Muhabbet çadırları, halkımızla aramızda bir köprü görevi görüyor. Her bir vatandaşımızın fikri, bizim için değerlidir ve bu fikirler doğrultusunda şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni muhabbet çadırları kurulacak

Başkan Özdemir, vatandaşlarla buluşmaların devam edeceğini duyurdu. 11 Mart'ta Ulu Camii, 12 Mart'ta Murat Camii, 15 Mart'ta Hatipoğlu Camii, 17 Mart'ta Rahman Camii, 20 Mart'ta Nar Camii ve 22 Mart'ta Muradiye Camii'nde yeni Muhabbet Çadırları kurulacak. Çadırlarda vatandaşlar hem samimi bir ortamda sohbet imkanı bulacak hem de istek ve şikayetlerini iletebilecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Emrah Özdemir, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Muhabbet Çadırı Etkinlikleriyle Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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