Niğde Belediyesi Araç Filosunu Büyütüyor - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Araç Filosunu Büyütüyor

Niğde Belediyesi Araç Filosunu Büyütüyor

Niğde Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni araçlar alarak filolarını genişletiyor. Başkan Emrah Özdemir, toplam 100 aracın öz mal olarak belediyeye kazandırıldığını belirtti.

23.03.2025 16:27  Güncelleme: 16:30
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Niğde Belediyesi; hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha hızlı, etkin hizmet sunabilmek amacıyla araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni alınan araçlarla ilgili yaptığı açıklamada; "Bugün itibarıyla Niğde Belediyemize 8 tane aracımızı kazandırdık. Haftaya gelecek araçla birlikte bu sayı 9'a ulaşacak" dedi.

Başkan Özdemir, göreve geldikleri 2019 yılından bugüne kadar toplam 100 adet aracı Niğde Belediyesinin öz malı olarak kazandırdıklarını belirterek; "Bu araçların tamamı geçmişte kiralıktı. Hep başından beri söylüyorum, artık belediyemizde kiralık araç bırakmıyoruz. İhtiyaç olduğu zaman satın alıyoruz ve leasing yöntemiyle belediyemizin öz malı haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni gelen araçlarla ilgili bilgi veren Özdemir, "Bu sefer gelen kamyonlar damperli kamyonlar. Biliyorsunuz, yaklaşık 1-2 ay önce de çöp araçları almıştık ve yeni çöp araçlarımızı bu alanda sergilemiştik" dedi. Niğde'de altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Özdemir; "Özellikle kamyonlar bizim için çok önemli çünkü bu sene inşallah Niğde'nin altyapısını tamamen bitirmek için canhıraş çalışacağız. İlhanlı Mahallesi'nde tren yolunun alt tarafında yağmur suyu hatları başta olmak üzere kanalizasyonla ilgili hiçbir eksik kalmayacak. Şehrimizin diğer kesimlerinde de yine büyük bir altyapı yatırımına giriyoruz. 2025 yılı içinde şehrimizin altyapı sıkıntılarının tamamını gidermiş olacağız. 2025 sonu, 2026 başı itibarıyla da üstyapıyı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi.

Başkan Özdemir, yeni araçların Niğde'ye hayırlı olmasını dileyerek; "İnşallah güzel ve hayırlı işler yapmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi Araç Filosunu Büyütüyor - Son Dakika

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