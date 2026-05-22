Niğde Belediyesi\'nden Kurban Bayramı\'na özel temizlik

Niğde Belediyesi; yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için kapsamlı bir temizlik başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayram süresince yoğunluğun artacağı kurban satış ve kesim alanları başta olmak üzere tüm şehirde hummalı bir çalışma yürütüyor. Yürütülen faaliyetler kapsamında mahallelerdeki cadde ve sokaklar süpürme araçlarıyla bayrama hazır hale getiriliyor. Halk sağlığını korumak adına şehir genelindeki tüm çöp konteynerleri yıkanıyor, dezenfekte edilerek koku ve haşere oluşumuna karşı ilaçlanıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Kurban Bayramı hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramı en güzel şekilde geçirmesi için tüm birimlerin sahada olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kurban Bayramı, paylaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek günlerdir. Bu süreçte hem inancımızın gereği olan temizliğe riayet etmek hem de halk sağlığını korumak en büyük önceliğimizdir. Ekiplerimiz, her noktada gece gündüz demeden çalışıyor. Ancak temiz bir Niğde, sadece belediyemizin değil, tüm hemşehrilerimizin ortak gayretiyle mümkündür."

"Çevre temizliği ve kul hakkı bilinciyle hareket edelim"

Başkan Özdemir, kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara da çağrıda bulunarak; "Vatandaşlarımızdan ricamız, kurban kesimlerini belediyemizce belirlenen hijyenik alanlarda yapmaları ve kurban atıklarını çevreye zarar vermeyecek şekilde, korunaklı olarak ekiplerimize ulaştırmalarıdır. Çevreyi temiz tutmak, birbirimize olan saygımızın ve kul hakkının bir gereğidir. El birliğiyle, Niğde'mize yakışan temiz ve huzurlu bir bayram geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE