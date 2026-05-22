Niğde Belediyesi'nden Kurban Bayramı'na özel temizlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde Belediyesi'nden Kurban Bayramı'na özel temizlik

Niğde Belediyesi\'nden Kurban Bayramı\'na özel temizlik
22.05.2026 10:24  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde cadde, sokak ve çöp konteynerlerini temizleyip dezenfekte ediyor. Başkan Emrah Özdemir, vatandaşları kurban atıklarını hijyenik alanlara bırakmaya çağırdı.

Niğde Belediyesi; yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi için kapsamlı bir temizlik başlattı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bayram süresince yoğunluğun artacağı kurban satış ve kesim alanları başta olmak üzere tüm şehirde hummalı bir çalışma yürütüyor. Yürütülen faaliyetler kapsamında mahallelerdeki cadde ve sokaklar süpürme araçlarıyla bayrama hazır hale getiriliyor. Halk sağlığını korumak adına şehir genelindeki tüm çöp konteynerleri yıkanıyor, dezenfekte edilerek koku ve haşere oluşumuna karşı ilaçlanıyor. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Kurban Bayramı hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramı en güzel şekilde geçirmesi için tüm birimlerin sahada olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kurban Bayramı, paylaşmanın ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek günlerdir. Bu süreçte hem inancımızın gereği olan temizliğe riayet etmek hem de halk sağlığını korumak en büyük önceliğimizdir. Ekiplerimiz, her noktada gece gündüz demeden çalışıyor. Ancak temiz bir Niğde, sadece belediyemizin değil, tüm hemşehrilerimizin ortak gayretiyle mümkündür."

"Çevre temizliği ve kul hakkı bilinciyle hareket edelim"

Başkan Özdemir, kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara da çağrıda bulunarak; "Vatandaşlarımızdan ricamız, kurban kesimlerini belediyemizce belirlenen hijyenik alanlarda yapmaları ve kurban atıklarını çevreye zarar vermeyecek şekilde, korunaklı olarak ekiplerimize ulaştırmalarıdır. Çevreyi temiz tutmak, birbirimize olan saygımızın ve kul hakkının bir gereğidir. El birliğiyle, Niğde'mize yakışan temiz ve huzurlu bir bayram geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi'nden Kurban Bayramı'na özel temizlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:49:15. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi'nden Kurban Bayramı'na özel temizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.