Niğde Belediyesi, Sınav Haftasında Öğrencilere Sıcak Çorba İkram Ediyor

Niğde Belediyesi'nin gelenekselleşen sınav haftasında sıcak çorba ikramı başladı.

Niğde Belediyesi sınav haftası boyunca Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsünde bulunan Sabiha Şahenk Kütüphanesi önündeki çorba pınarından öğrencilere ücretsiz çorba ikram ediyor. Gerçekleşen etkinlikle, Niğde Belediyesi öğrencilerin sınav stresine bir nebze de olsa katkıda bulunmayı hedefliyor. Çorba ikram alanını ziyaret ederek öğrencilere çorba ikramında bulunup onlarla sohbet eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu projenin amacının öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak olduğunu belirtti.

Öğrencilerin sınav dönemlerinde büyük bir baskı altında olduklarını ve bu tür desteklerin onlara moral verdiğini ifade etti. - NİĞDE