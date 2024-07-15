Niğde\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehitliğe dualar edildi

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Niğde Şehitliği'nde dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Niğde'de düzenlenen etkinlikler kapsamında Niğde Valisi Cahit Çelik ve protokol üyeleri Şadırvan Park'ta açılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı fotoğraf sergisini ziyaret etti. Sergi sonrası protokol üyelerinin de katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için Dışarı Camide mevlit okutuldu. Vali Çelik ve beraberindeki heyet, daha sonra Niğde Şehitliği'nde düzenlenen programa katıldı. Şehitlikte Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ve Fener Alayı ve Demokrasi Nöbeti ile devam edecek. - NİĞDE