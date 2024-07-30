Niğde\'de 168 proje için 2.7 milyar TL ödenek ayrıldı

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Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 3. Toplantısı Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığında yapıldı.

Niğde İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 3. Toplantısı yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yatırımcı bölge ve il kuruluşlarından alınan raporlara göre 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle Niğde'de İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 168 projenin bulunduğu ifade edildi. Yürütülen projelerin 54'ünün tarım, 50'sinin ulaştırma, 29'unun kamu hizmetleri, 17'sinin eğitim, 9'unun sağlık, 5'inin enerji, 4'ünün kültür ve turizm sektörlerine ait olduğu belirtildi. Niğde'de yürütülen 168 projenin toplam değerinin ise 20 milyar 897 milyon 98 bin TL olduğu bu projeler için toplam 2 milyar 759 milyon 835 bin TL ödenek ayrıldığı, bu ödeneğin 950 milyon 634 bin TL'sinin harcandığı açıklandı.

Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı ise yıl ödeneğinin ait olduğu yıl harcamasına oranı yüzde 34,45 olarak gerçekleşti. - NİĞDE