Niğde'de Zafer Bayramı Fener Alayı Coşkusu - Son Dakika
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Niğde'de Zafer Bayramı Fener Alayı Coşkusu

Niğde\'de Zafer Bayramı Fener Alayı Coşkusu
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Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayına Vali, Belediye Başkanı ve binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından yapılan konuşmalarda zaferin önemi vurgulandı, program havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Fener alayına Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve eşi Hacer Akmeşe, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir, kurum müdürleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, 30 Ağustos Zaferi'nin önemine dikkat çekti. Vali Akmeşe, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünde, bu zafer bayramı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz fener alayına hepiniz hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla tüm dünyaya Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olduğu ilan edilmiş, yine aynı şekilde Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun mührü tüm dünyaya vurulmuştur. Milli mücadelemizin kahramanları Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm gazilerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Bugün bu milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya haykırdığı günün yıldönümünü yaşıyoruz.30 Ağustos demek bağımsızlık demek, vatan sevgisi ve cesaret demek. Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehirlerimizi saygı ile anıyoruz" dedi.

Kutlama programı havai fişek gösterisi ile devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Zafer Bayramı Fener Alayı Coşkusu - Son Dakika

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