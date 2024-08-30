Niğde\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nda Fener Alayı Düzenlendi

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Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen fener alayı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Fener alayına Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - NİĞDE