Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde\'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen toplantıda, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar ele alındı. Katılımcılar aile bireylerinin ekonomik refahını artıracak projeleri ve sosyo-ekonomik destek hizmetlerini tartıştı.

17.12.2024 09:11  Güncelleme: 09:12
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Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında düzenlendi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdüssamed Yiğit, Niğde Belediye Başkan Vekili Ali İlker Atabay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gürol Okyar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal, İl Tarım Müdürü Asım Baş, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Ahmet Şenel, İl Sağlık Müdürü Dr. Bahadır İnan ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla başlayan toplantıda, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik olarak ulusal ve yerel düzeyde yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Yapılan toplantıda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Vali Cahit Çelik burada yaptığı konuşmasında ailenin toplumsal hayattaki önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı; "Aile, Türk toplumunun temelidir ve sağlıklı bir geleceğin inşasında kilit bir rol oynar. Dinamik nüfus yapımızı muhafaza etmek, aile kurumunu tehdit eden zararlı akımlarla mücadele etmek ve aile bireylerinin refahını artırmak öncelikli hedeflerimizdir. Tüm kamu kurumlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlıklı bir toplum inşa etmek için aileleri desteklemeye devam edeceğiz."

Toplantıda, İl Tarım Müdürü Asım Baş, tarım sektöründe ailelerin ekonomik refahını artırmaya yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Tarımsal kalkınma projeleri ve kırsal alanlarda yaşam standartlarını iyileştirmek için yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Ahmet Şenel, eğitim faaliyetlerinin aile yaşamına katkısını ve gençlerin bilinçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Bahadır İnan ise aile sağlığı, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı nesillerin yetişmesine yönelik yürütülen çalışmaları detaylı bir şekilde açıkladı.

Toplantıda, dinamik nüfus yapısını muhafaza etmeye yönelik politikaların geliştirilmesi, aileye yönelik zararlı akımlarla mücadelenin güçlendirilmesi, İl Eylem Planı'nın hazırlanması ve uygulanması ile İl Teknik Kurulu'nun oluşturulması konuları görüşülürken katılımcılar kendi alanlarındaki çalışmalar ve öneriler hakkında görüşlerini paylaşarak sürece katkı sundular.

Aile bireylerinin sosyo-ekonomik refahını artırmak, aile kurumunu tehdit eden unsurlara karşı etkili politikalar geliştirmek ve Niğde'deki aile destek hizmetlerini daha etkin hale getirmek adına yapılacak çalışmalar detaylandırıldı.

Toplantının sonucu ise şu şekilde açıklandı; "İl Eylem Planı hazırlanacak ve bu plan çerçevesinde kurumlar arası iş birliği artırılacak, ailelere yönelik eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenecek, farkındalık artırıcı kampanyalar düzenlenecek, sosyo-ekonomik kalkınmayı destekleyecek projeler uygulanacak. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Politika, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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