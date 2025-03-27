Niğde\'de Birlikte İftar

Düzenlenen iftar programında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik ve idari personel ile öğrencileri bir araya getirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar programı, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun sıcak ve samimi bir ortamda geçti. Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin İngilizce eğitim veren ilk ve tek Tarım Bilimleri Fakültesi olarak öne çıkan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin hem akademik hem de sosyal alanlarda gelişiminin sürdüğü belirtildi. Vakfın desteğinin yalnızca eğitim altyapısıyla sınırlı kalmağı, öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projelerinin de gerçekleştiği ifade edildi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu iftar sonrası yaptığı konuşmada; "Fakültemizin bugün geldiği noktada Ayhan Şahenk Vakfı'nın desteği büyük bir rol oynamaktadır. Öğrencilerimizin yalnızca akademik anlamda değil, sosyal ve manevi yönden de desteklenmesi oldukça kıymetlidir. Bu anlamlı organizasyona vesile olan vakfımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Katılımcıların memnuniyetle karşıladığı etkinlik, geleneksel hale gelmesi temennisiyle sona erdi. - NİĞDE