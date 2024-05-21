Niğde'de Dağcı Çiftin Düğün Albümü - Son Dakika
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Niğde'de Dağcı Çiftin Düğün Albümü

Niğde\'de Dağcı Çiftin Düğün Albümü

Niğde'de yaşayan Behiye ve Hikmet İçel çifti, düğün albümlerini hayat tarzlarına uygun olması için Aladağlar'daki buzul göllerde gerçekleştirdikleri fotoğraf çekimi ile yaptı. Gelinlik ve damatlığı sırt çantalarında taşıyan çift, yolda buldukları çiçeklerle gelin tacı yaptı. 14 kilometrelik tırmanış sonucunda Kara Göl ve Çömçe Göl'de çekimlerini gerçekleştiren çift, bu anıyı özel ve kendilerini yansıtan bir şekilde yaşamak istediklerini belirtti.

21.05.2024 11:36
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Niğde'de yaşayan ve geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Behiye ve Hikmet İçel çifti, düğün albümlerini hayat tarzlarına uygun olması için Aladağlar'daki buzul göllerde gerçekleştirdikleri fotoğraf çekimi ile yaptı. Gelinlik ve damatlığı askıyla sırt çantalarında taşıyan, yolda buldukları çiçeklerle gelin tacı yapan dağcı çift, göllere ulaşmak için 14 kilometre tırmanış gerçekleştirdi.

Aladağlar'daki 2 bin 840 metre yükseklikteki Kara Göl ve 2 bin 910 metre yükseklikteki Çömçe Göl'de kendilerini çeken çift, "Sürekli dağlarda olan bir çift olarak özel ve bizi yansıtan bir an olması için dış çekimimizi dağda yapmaya karar verdik" dedi. Niğde'de kurdukları kulüple dağcı olmak isteyenlere eğitim veren Behiye ve Hikmet İçel çifti yaptıkları açıklamada, "Dış mekan düğün çekimlerimizin özel ve bizi yansıtan çekimler olmasını istedik. Bunun için de en sevdiğimiz yer olan Aladağlar'daki buzul göllerini tercih ettik. Kara Göl ve Çömçe Göl'de amatör bir şekilde çekim yaptık. 14 kilometre yürüyüş olan rotamızda gelinlik ve damatlığı da sırt çantalarımızda taşıdık. Gömlek ve pantolonun ütüsü bozulmasın diye askısıyla çantamızın dışına astık. Bulutlu bir havada biraz üşüyerek çekimimizi yaptık. Bizim için güzel bir anı oldu. Dağlarda olmak her zaman çok güzel" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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