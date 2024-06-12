Niğde'de Gönüllü Gençler Köy Okullarını Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Niğde'de Gönüllü Gençler Köy Okullarını Ziyaret Ediyor

Niğde'de gönüllü gençler, 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında köy okullarını ziyaret ederek öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Proje kapsamında yapılan etkinliklerde çocuklar yüz boyama, zeka oyunları, halat çekme gibi aktivitelerle eğlenirken, gençler arasında sosyal farkındalık oluşturulması ve topluma duyarlı bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

12.06.2024 09:37
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Niğde'de gönüllü gençler, 'Merkezim Her Yerde' projesi ile köy okullarını ziyaret ederek yaptıkları etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı 'Merkezim Her Yerde' projesi ile Niğde Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi gönüllüleri, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesinde çocuklarla etkinlik gerçekleştirdi.

Karakapı İlkokulu'nda gönüllüler birbirinden farklı etkinliklerle çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı. Proje ile kent merkezinden uzak yerleşim yerlerinde eğitim gören çocukların sportif ve sosyal faaliyetler ile geleneksel oyunlar oynaması ile çocukların keyifli zaman geçirmesi hedefleniyor. Yüz boyama, zeka oyunları, halat çekme, ok atma, müzik eşliğinde oyunlar oynama gibi aktivitelerin yapıldığı programda gönüllü gençler öğrencilerin eğlenceli bir gün geçirmesini sağlıyor.

Merkezim Her Yerde projesi ile gençler arasında sosyal farkındalık oluşturarak sağlıklı bir iletişim ortamının oluşturulması, sorumluluk duygularının geliştirilmesi, topluma daha duyarlı bireyler kazandırılmasının yanı sıra, kırsalda yaşayan ve köy okulunda okuyan öğrencilerin gençlik liderleri aracılığıyla moral ve motivasyonun arttırılması hedefleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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