Niğde'de kamp yapan Fransız turistler elma işçileriyle hasada katıldı - Son Dakika
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Niğde'de kamp yapan Fransız turistler elma işçileriyle hasada katıldı

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Fransa'dan gelerek Niğde'deki Kazıklı Ali bölgesinde kamp yapan turistler, yakındaki elma bahçesinde çalışan işçilerle gönüllü elma hasadına katıldı. Turistlerin kendi istekleriyle çalışmalara katıldığını belirten Ali Çağlıyan, işçilerle birlikte elma topladıklarını söyledi.

NİĞDE'de kamp yapan Fransız turistler, çevredeki elma toplayan işçilerle hasat yaptı.

Fransa'dan gelerek Kazıklı Ali bölgesinde kamp yapan turistler, çevredeki elma bahçesinde çalışan işçilere gönüllü elma topladı. Kamp alanının yakınındaki bahçede elma toplandığını gören turistler, hasada katılmak istediklerini belirtti. Taleplerinin kabul edilmesi üzerine işçilerle birlikte elma toplayan turistler, hasat çalışmalarına destek verdi. Ali Çağlıyan, turistlerin kendi istekleriyle çalışmalara katıldığını belirterek, "Fransa'dan gelen turistler Kazıklı Ali'de kamp yapıyor. Yanındaki elma bahçemizde elma topladığımızı görünce 'Biz de çalışabilir miyiz?' dediler. Biz de kabul ettik. İşçilerimizle birlikte elma topladılar" dedi.

Haber: Gülcan SONGUR-Kamera: NİGDE,

Kaynak: DHA
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