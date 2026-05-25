Niğde'de Kurban Pazarı Hareketli

25.05.2026 14:01
Niğde'deki canlı hayvan pazarında kurbanlık satışları, önceki yıllara göre artarak devam ediyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Niğde'de canlı hayvan pazarında haraketli günler yaşanıyor.

Bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkaran besiciler, bu yıl satışlardan memnun olduklarını ifade ederken pazarda sıkı pazarlıklar da dikkat çekiyor. Canlı hayvan pazarında özellikle küçükbaş kurbanlıklara yoğun ilgi olduğu gözlenirken, besiciler bu yıl satışların geçen yıla göre daha hareketli geçtiğini söyledi. Sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlenen pazarda üreticiler bir yandan satış yaparken bir yandan da aylarca emek verdikleri hayvanlarını alıcılarla buluşturuyor. Besici Batuhan Ersoy; büyükbaş hisselerinin pahalı olması nedeniyle vatandaşların küçükbaşa yöneldiğini belirterek satışlardan memnun olduklarını söyledi. Geçen yıl yaklaşık 70 küçükbaş sattıklarını ifade eden Ersoy, bu yıl ise 250'ye yakın satış gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Vatandaşların bayramın son günlerini bekleyerek daha uygun fiyatlı kurbanlık almak istediğini söyleyen Ersoy, besicilerin kendi aralarında fiyat konusunda ortak karar aldıklarını ifade etti. Ersoy, "Vatandaşlar üçüncü günü bekliyor ucuz almak için ama bu sene öyle olmayacak. Piyasadaki fiyat neyse o olacak. Kesim zamanı geldi diye zararına satış olmayacak" dedi. Pazarda 180 kurbanlık satışa çıkaran başka bir besici de satışların beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etti. Aylar boyunca ailecek büyük emek verdiklerini anlatan besici; "Hayvanlara çocuk gibi baktık. Temizliğinden yemine kadar her şeyini özenle yaptık. Şükürler olsun emeğimizin karşılığını aldık. Eşten dosttan Allah razı olsun" diye konuştu. Besici Hacı Veysi Kapar ise bu yıl pazardaki hareketliliğin üreticiyi sevindirdiğini belirterek vatandaşlara kurbanlıklarını son güne bırakmamaları çağrısında bulundu. Kapar; "Satışlarımız çok güzel. Vatandaşlarımız mallarını erkenden alsın. En güzel mal ilk satılan maldır. Pazara sona kalan hayvan her zaman aynı ilgiyi görmez" ifadelerini kullandı. Besici Eral Erçoğun da satışların iyi olmasına rağmen üreticilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Hayvancılık sektöründe gençlerin artık üretime yönelmediğini belirten Erçoğun, artan maliyetler ve çoban sıkıntısının üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade etti.

Yıllardır hayvancılıkla uğraştığını anlatan Erçoğun; "Girdiler pahalı başka sorun olarak da çoban bulamıyoruz. Gençler artık bu işe bakmıyor. Ben 500 koyunumu satmak zorunda kaldım. Böyle giderse 10-20 yıl sonra küçükbaş hayvancılık çok büyük sıkıntıya girer. Gençlerin bu işe yönlendirilmesi gerekiyor" dedi. Pazardaki yoğunluktan memnun olduğunu dile getiren Mevlüt Kapar ise getirdiği 130 kurbanlıktan geriye sadece 23 hayvan kaldığını belirterek; "Bu sene geçen yıldan çok daha iyi geçti. Allah'a şükür satışlarımız çok güzel" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

