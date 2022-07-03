Niğde'de Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Niğde'de Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

03.07.2022 15:56
Niğde'de Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangınları önleyici tedbirler çerçevesinde kent genelinde, belirlenen ormanlık alanlara izinsiz girişlerin 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklandığı, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada yangınları önleyici tedbirler çerçevesinde kent genelinde, belirlenen ormanlık alanlara izinsiz girişlerin 31 Ekim 2022 tarihine kadar yasaklandığı, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Niğde Valiliği yangınları önleyici tedbirler çerçevesinde kent genelinde belirlenen ormanlık alanlara izinsiz girişleri 31 Ekim 2022 tarihine yasakladı. Karar tarihinden itibaren başlayan yasakların, yeni bir karar alınıncaya kadar süreceği belirtildi.

"KAMPİNG İŞLETMELERİ HARİCİNDE ORMANLIK ALANLARDA KAMP YAPILMASI VE ÇADIR KURULMASI YASAKTIR"

Valilikten yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Orman İdaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşulu ile orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar ve orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç olmak üzere; Merkez Dündarlı Kasabası, Ulukışla İlçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl Turizm Bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler Köyleri ile Çamardı İlçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan Köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara giriş çıkışlar 01 Temmuz 2022 -31 Ekim 2022 tarihleri arasında 6831 Sayılı Orman Kanununun 74. Maddesi kapsamında yasaklanmıştır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün belirlediği alanlar ile kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulması yasaktır.

"HAVAİ FİŞEK VE DİLEK BALONU GİBİ YANICI MADDE KULLANILMASI YASAKTIR"

Orman içi ve bitişiği köylerde yapılacak düğünlerde orman yangınına sebebiyet verebilecek olan havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması yasaktır. Başta ormanlık alanların çevresindeki yerler olmak üzere tarla, bağ, bahçe, zeytinlik ve diğer tüm arazilerde temizlik vb. amaçlarla anız, bitki örtüsü, ot ve dal gibi artıkların yakılması yasaktır. Orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlar ile sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarının sağlanması için yangına hassas bölgelerdeki muhtarlıklar ve camilerde yapılan anonslar vasıtası ile vatandaşlar bilgilendirilecektir. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır."

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Kaynak: ANKA

Dündarlı, Niğde, Yerel, Son Dakika

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