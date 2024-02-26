Niğde'de Vergi Haftası Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de Vergi Haftası Töreni Düzenlendi

Niğde\'de Vergi Haftası Töreni Düzenlendi

Niğde'de Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi. Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, verginin gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yılın Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla Niğde'de tören düzenlendi. Törene Niğde Defterdarı Aytün Alan, Niğde Mali Müşavirler ve Mühasebeciler Odası (MMMO) temsilcileri ve vergi müdürleri katıldı.

26.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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35. Vergi Haftası kutlamaları çerçevesinde Niğde'de tören düzenlendi.

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, verginin gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla 1990 yılından bu yana geleneksel hale gelen ve her yılın Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla Niğde'de tören düzenlendi.

Atatürk Büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile devam eden törene Niğde Defterdarı Aytün Alan, Niğde Mali Müşavirler ve Mühasebeciler Odası (MMMO) temsilcileri ve vergi müdürleri katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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