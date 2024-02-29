Aladağlar'da yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 TL para cezası - Son Dakika
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Aladağlar'da yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 TL para cezası

Aladağlar\'da yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 TL para cezası

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da yaban keçisi avlayan ve suçüstü yakalanan bir kişiye 311 bin 522 TL para cezası verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışma yaptı. Av Koruma ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yaşındaki yaban keçisini avlayan kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak avcıya 311 bin 522 lira idari para cezası uygulandı.

29.02.2024 13:38  Güncelleme: 13:39
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da yaban keçisi avlayan ve suçüstü yakalanan bir kişiye 311 bin 522 TL para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Niğde Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışma yaptı. Av Koruma ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yaşındaki yaban keçisini avlayan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçak avcıya ekipler tarafından 311 bin 522 lira idari para cezası uygulandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aladağlar'da yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 TL para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aladağlar'da yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 TL para cezası - Son Dakika
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