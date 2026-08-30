Niğde’de 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Niğde'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Dinçer, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Niğde Öğretmenevi'nde Zafer Bayramı Kabul Töreni düzenlendi.

Kutlama programı akşam düzenlenecek Fener Alayı ile devam edecek.