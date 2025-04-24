Niğde\'den 23 Nisan\'a Özel Koro Klip

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çocuk korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı anlamlı klip ile büyük beğeni topladı.

Sözleri Adem Kaçmaz tarafından yazılan, bestesi ise Ersin Orhan imzasını taşıyan "Türk Çocuklarının Sesi" adlı eser, koro şefi Serdar Köşk'ün yönetiminde seslendirildi.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan kliple ilgili bilgi veren merkez müdürü Orhan Çetin, çocukların kendi bayramlarında kendileri tarafından hazırlanan eser 23 Nisan'ın ruhuna yakışır bir armağan oldu. Bu özel projede emeği geçen tüm öğrenci, öğretmenlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - NİĞDE