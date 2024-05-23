Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği 2. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği 2. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği 2. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği'nin 2. Olağan Kongresi tek adaylı seçimle gerçekleştirildi ve Mevlüt Ölmez başkanlığındaki yeni yönetim kurulu seçildi. Kongrede konuşmalar yapılarak derneğin hizmetleri ve gelecek projeleri hakkında bilgi verildi.

23.05.2024 11:29  Güncelleme: 11:30
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Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği (NİGAMUD) 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Tek adayla gidilen seçimde akademisyen, şef Mevlüt Ölmez Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği'nin yeni başkanı oldu. Kongrede konuşma yapan Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Şef İsa Serhan Cihangir, kuruluşumuzdan günümüze özelde Niğde Mutfak kültürüne Genelde ise Türk Mutfak kültürüne hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Cihangir; " Dün bir avuçtuk bugün çok olduk ve Niğde Gastronomisine her alanında hizmet eden işletmeci, aşçı, pastacı, fırıncı, manav, kasap, lokantacı, öğretmen ve akademisyen olmak üzere bir araya gelerek en kapsamlı sivil toplum kuruluşu olmayı başardık. Bu süreçte maddi ve manevi her zaman yanımızda olan Niğde Valisi Cahit Çelik'e Niğde Belediyesi Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'ya çok teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmanın ardından tek adaylı seçim sürecine geçildi ve genel kurul katılımcılarının oy birliği ile Akademisyen Şef Mevlüt Ölmez başkanlığında yeni yönetim kurulu seçimi gerçekleştirildi.

Seçimin ardından NİGAMUD yeni yönetim kurulu başkanı seçilen Akademisyen Şef Mevlüt Ölmez söz alarak üyelere hem teşekkür etti, hem de yeni dönemin yol haritası hakkından bilgilendirmeler gerçekleştirdi.

Ölmez; "2 yıl gibi kısa bir sürede Niğde özelinde Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birlikteliği ile 2 festival gerçekleştirebilmenin yanı sıra, Niğde İli ve Niğde gastronomisini temsilen Türkiye genelinde 30'u aşkın festivalde yer aldık ve Niğde mutfağına ait özgün lezzetleri ini hazırladık, tattırdık ve tanıttık." şeklinde konuştu.

2024-2027 yılı için planlanan projelerinden söz eden Ölmez, Niğde gastronomisi için ilklere imza atmak istediklerini, Niğde'ye özgü yöresel ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınması için çalışacaklarını söyledi.

Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu.

Mevlüt Ölmez, İsmail Gültekin, Esra Çaçur, Bilal Korkmaz, Kemal Özen, İhsan Aybar, Rıdvan Toprak, Cumali Savaş, Emel Duru, Zümrüt Elbaş, Ayşe Arala, Yasin Aktaş, Osman Doğruer, Şemsinur Özcan, Muhammet Yücel, Ayşe Malyemez. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği 2. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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