Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Kurban Bayramı Mesajı Yayınladı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Rektör Uslu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Birlik ve beraberlik ruhunu canlandırarak bizleri paylaşmanın tadına ulaştıran mübarek Kurban Bayramı'mızı karşılıyor olmanın sevinci içindeyiz. Bayramlarımız, güzellikleri ve mutluluğu artıran, bizlerin maneviyatını yükselten en özel günlerdendir. Kurban Bayramımız da yine yardıma muhtaç kardeşlerimize yardım ellerinin uzatıldığı rahmet ve mağfiretin en çok hissedildiği bayramlarımızdandır. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutlar, bayramın aziz milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim." - NİĞDE