Niğde Valisi Cahit Çelik Patates Depolama ve Paketleme Alanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Niğde Valisi Cahit Çelik Patates Depolama ve Paketleme Alanını Ziyaret Etti

Niğde Valisi Cahit Çelik Patates Depolama ve Paketleme Alanını Ziyaret Etti

Niğde Valisi Cahit Çelik, patates depolama ve paketleme alanında çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretinde Niğde'nin patates üretimindeki liderliğini vurgulayan Vali Çelik, emeğin önemine dikkat çekerek çiftçilere destek sözleri verdi.

20.12.2024 15:45  Güncelleme: 15:47
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Niğde Valisi Cahit Çelik; patates depolama ve paketleme alanını ziyaret etti.

Ziyarette; üretim depolama ve paketleme süreçlerine ilişkin yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, çalışanlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Ziyarete İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ve Yeşilgölcük Belediye Başkanı Nurettin Yurtseven'de eşlik etti. Vali Çelik burada yaptığı açıklamada, Niğde'nin Türkiye'nin patates üretiminde başı çeken iller arasında yer aldığını belirterek şunları ifade etti;

"Niğde, bereketli toprakları, tecrübeli çiftçileri ve modern tarım tekniklerini benimsemesiyle Türkiye'nin tarımsal üretimine büyük katkı sunuyor. Patates üretiminde ise lider bir konumdayız. Burada üretilen patatesler yalnızca ülkemiz içinde değil, uluslararası pazarlarda da tercih ediliyor. Üretimden paketlemeye kadar her aşamada kalite ve hijyen standartlarına uygun bir çalışma yürütülüyor. Çiftçimizin ve işletmelerimizin emeğini her zaman destekleyecek, sektörün daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

Ziyaret kapsamında Vali Cahit Çelik, işçilerle bir araya gelerek yemek yedi. Yemek esnasında emeğin kutsallığına vurgu yapan Vali Çelik; "Emeğin değerini bilmek, alın teriyle çalışan kardeşlerimizle birlikte yemek yemek bizim için bir gurur kaynağıdır. Sizlerin ortaya koyduğu emek ve fedakarlık, bu şehrin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Bu güzel sofrada sizlerle bir araya gelmek, hem üretimin hem de dayanışmanın gücünü bir kez daha göstermiş oldu" ifadelerine yer vererek Niğde'nin sahip olduğu lojistik avantajlar ve verimli üretim altyapısıyla tarımda sürdürülebilirliğe katkı sağladığını belirterek çiftçilere ve üreticilere kolaylıklar diledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Valisi Cahit Çelik Patates Depolama ve Paketleme Alanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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