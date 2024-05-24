Niğde\'ye mobil göç noktası aracı gönderildi

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Düzensiz göçle etkin mücadele edilmesi ve düzensiz göçmenlerin kimlik tespitinin daha kolay yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından Niğde'ye gönderilen mobil göç noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak ve işlemleri hızlandırmak amacıyla hizmet verecek olan mobil göç noktasında; güvenlik güçlerinin kimliğini ibraz edemeyen veya kimliğinden şüphelendikleri yabancıların ülkede yasal kalış hakkının olup olmadığı kısa sürede tespit edilebilecek. Yasal kalış izni olmayan düzensiz göçmenler ise yapılan tespitin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilecek. Ömer Halisdemir Meydanı'nda hizmet verecek olan mobil göç noktası aracını ziyaret eden Vali Cahit Çelik, görevlilerden bilgi aldı. Vali Çelik burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılında Niğde'de toplam 360 düzensiz göçmenin yakalandığını ve Geri Gönderme Merkezi'ne yollandığını belirterek, "Burada Geri Gönderme Merkezi olduğu için diğer illerden gönderilen düzensiz göçmenlerle beraber ilimizden sınır dışı işlemi yapılan düzensiz göçmen sayısı bin 169 oldu. 2024 yılında ise şuana kadar ilimizde 94 düzensiz göçmen yakalandı, diğer illerden Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilen sayı ile 2024 yılı itibarıyla 396 düzensiz göçmen sınır dışı edildi" dedi.

Güvenlik birimlerinin kimliğinden şüphelendikleri veya kimliğini, pasaportunu ibraz edemeyen göçmenlerin mobil araçta yapılacak işlemle Türkiye'de yasal kalış hakkı olup olmadığının tespitinin yapılacağını ifade eden Vali Çelik, düzensiz göçle mücadele etme noktasında uygulamanın etkin ve verimli olacağını belirtti. - NİĞDE