Niğde\'ye şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak hastaneye kaldırılan Niğdeli Uzman Çavuş Enver Yaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 6 Temmuz 2025 tarihinde harekat kapsamında 852 rakımlı tepedeki, önceden teröristler tarafından hastane olarak kullanıldığı belirlenen mağarada sürdürülen arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelin metan gazına maruz kaldığı belirtilmişti.

Metan gazına maruz kalarak hastanede tedavi altına alınan Uzman Çavuş Enver Yaman, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. 31 yaşındaki Enver Yaman'ın şehadet haberi, Niğde merkeze bağlı Edikli kasabasında yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ulaşmasının ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Enver Yaman'ın cenaze töreninin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. - NİĞDE