Nihal Ağca, fona girmeyenlerin 500 bin küçük yatırımcının zararını ödeyeceğini iddia etti

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Anahtar Parti Genel Sekreteri Nihal Ağca, fonda manipülasyona değinirken, "Büyük yatırımcıların bir kısmı paranın büyüğünü aldı, ama öbür taraftan yaklaşık 500 bin küçük yatırımcı bu işten zarar gördü. Bunların zararının karşılanması için hayatında hiç fona girmemiş bir sürü insanın da vergisinden, maaşından kesilecek, bunlar ödenecek" iddiasında bulundu.

Ağca, Osmaniye'de parti üyeleriyle bir araya geldi. Partinin il binasında düzenlenen buluşmada ekonomik sorunlara ve fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağca, "yarası olmayan kimsenin kalmadığını" söyledi.

Asgari ücretin 28 bin lira, 4 kişilik ailenin açlık sınırının 37 bin 800 lira olduğuna işaret eden Ağca, yoksulluk sınırının ise asgari ücretin 4-5 katına ulaştığını ifade etti.

Krizin "bir-iki tane" olmadığını söyleyen Ağca, fon krizini anımsattı. Ağca, şöyle konuştu:

"Bakın bu son fon krizi hepimizin gündeminde. Mesela giden para 20 milyar dolar deniliyor, değil mi? Borsadaki hariç. 20 milyar doların karşılığı 800-900 milyar lira. Bu kadar büyük bir paradan bahsediyoruz. Biz bir baktık, dedik ki şimdi 20 milyar dolar dediğimiz zaman bana bile bir şey ifade etmiyor; eski bankacıyım, paradan, hesaptan anlarım, bana bile bir şey ifade etmiyor. 20 milyar dolar ne olur, ne işe yarar yani, nasıl bir paradır?"

Ağca, bu parayla 16 milyon emekliye bir yıl boyunca aylık 10 bin lira ek ödeme yapılabileceğini, yaklaşık 1 milyon ailenin konut sahibi olabileceğini, Türkiye'nin 922 ilçesindeki hanelere doğal gaz altyapısı sağlanabileceğini öne sürdü. Ayrıca 300 bin öğretmenin atanarak bir yıl boyunca maaşlarının karşılanabileceğini ve 4 milyon üniversite öğrencisine dört yıl boyunca aylık 10 bin lira burs verilebileceğini ifade eden Ağca, şunları kaydetti:

"Bu insanların, yani büyük yatırımcıların bir kısmı paranın büyüğünü aldı, ama öbür taraftan yaklaşık 500 bin küçük yatırımcı bu işten zarar gördü. Bunların zararının karşılanması için hayatında hiç fona girmemiş bir sürü insanın da vergisinden, maaşından kesilecek, bunlar ödenecek. O yüzden durumumuz pek iç açıcı görünmüyor."