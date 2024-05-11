Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Huzurevi'nde Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Huzurevi'nde Anneler Günü'nü kutladı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Huzurevi\'nde Anneler Günü\'nü kutladı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Anneler Günü öncesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevindeki annelerle bir araya geldi. Başkan Özdemir, annelere sevgi ve minnetini dile getirdi.

11.05.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
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Anneler Günü öncesi Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ni ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, huzurevinin fedakar annelerini yalnız bırakmadı. Onlarla samimi bir şekilde sohbet eden Başkan Özdemir, bu özel günlerini kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Anneler Günü öncesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, huzurevindeki annelerle bir araya geldi. Eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Tezcan Öztürk ile birlikte huzurevine giden Başkan Şadi Özdemir, fedakar annelerin en özel günlerinde onları yalnız bırakmadı. Huzurevinde kalan tüm annelerin elini öpen Başkan Özdemir, onlara çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı. Onlarla samimi bir şekilde sohbet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, annelere olan sevgi ve minnetini dile getirdi.

Annelerin değerinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Hayatımızdaki en değerli hazine olan annelerimiz, birçok zorluğa göğüs gererek, fedakarlıklarıyla yaşamımıza anlam katıyor. Biz de Anneler Günü öncesi huzurevimizde kalan değerli büyüklerimizi ziyaret ederek, onlara sevgi ve minnetimizi ifade etmek istedik. Yüzlerindeki samimi gülümseme bizleri çok mutlu etti. Onların varlığı, bize güç veriyor. Sabrın, fedakarlığın, merhametin, özverinin timsali annelerimize sadece bir gün değil, her zaman sevgi ve saygımızı göstermeliyiz. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Huzurevi'nde Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Huzurevi'nde Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika
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