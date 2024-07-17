Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'deki 64 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını dinledi. Sorunları el birliğiyle çözeceklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer'de yaşayan vatandaşlarımızın haklarını, kent çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Nilüfer'e yakışır bir düzen oluşturmak için buradayız' dedi.

17.07.2024 16:45  Güncelleme: 16:47
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'deki 64 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçlarını dinledi. Sorunları el birliğiyle çözeceklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer'de yaşayan vatandaşlarımızın haklarını, kent çıkarlarını korumaya devam edeceğiz. Nilüfer'e yakışır bir düzen oluşturmak için buradayız" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki Nilüfer Barış Meclisi'nde düzenlenen toplantıda 64 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Nilüfer'in geleceğine yönelik projelerin yanı sıra, muhtarların mahallelerinde yaşanan sorunları ve talepleri dile getirdiği toplantıya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleri de katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Şadi Özdemir, vatandaşların haklarını ve kent çıkarlarını korumaya devam edeceklerini belirterek, "Nilüfer'e yakışır bir düzen oluşturmak için buradayız. Amacımız, mutlu ve keyifli bir Nilüfer" dedi. Bu hedefle vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri özenle değerlendirdiklerini belirten Şadi Özdemir, kentteki sorunların giderilmesi için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Belediyenin bir yapılanma sürecinden geçtiğini ifade eden Şadi Özdemir, "Gayemiz Nilüfer'in, kamunun ve vatandaşlarımızın çıkarlarını korumak. Bu anlayışla hareket ederek, 1-2 yıl içerisinde birçok güzel projeyi hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

"Eğitim taleplerini geri çevirmiyoruz"

Başkan Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi'ndeki okul inşaatı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Şadi Özdemir, belediyelerin asli görevlerinin okul yapmak olmadığını ancak eğitime ve gençlere verdikleri önem nedeniyle bu konudaki talepleri geri çevirmediklerini söyledi. 23 Nisan Mahallesi'nde inşa edilen okulun 3 dönümlük arazisinin belediye tarafından tahsis edildiğini belirten Şadi Özdemir, "Okul inşaatında çekme mesafesi nedeniyle bir takım sıkıntılar yaşandı ve inşaat durduruldu. Ancak, okulun bir an önce açılması için hukuki süreçleri tamamlayarak, projeyi hem Nilüfer Belediye Meclisi'nden hem de Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirdik" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana devam eden hiçbir inşaatı durdurmadıklarını vurgulayan Başkan Özdemir, başlamamış ya da sözleşme süresi dolmuş projelerle ilgili bir takım tasarruflarda bulunduklarını ancak bunlarda da isme değil olaya göre hareket ettiklerini belirtti. Şadi Özdemir, "Bu tarz işlerde standart olmalı. Biz bu sorunları çözerken aynı zamanda vatandaşlarımızı da mağdur etmemek istiyoruz" dedi.

Başkan Özdemir, önümüzdeki dönemde "Söz Sizde" adlı programlarla vatandaşlarla buluşacaklarını duyurarak, "Bir günümüzü tamamen bir mahallemize ayıracağız. Bu buluşmalarda vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinleyeceğiz" diye konuştu.

Kırsal mahallelerin muhtarlarına kooperatifleşme çağrısında da bulunan Şadi Özdemir, tarım alanlarının önemine dikkat çekerek, "Tarımı büyütmek, üretimi artırmak en büyük hedeflerimiz arasında. Kooperatifleşen köylerimizin ürettiği ürünleri NİLKOOP vasıtasıyla satın alacağız. Ayrıca onlara satışın yanı sıra, mühendislik desteği de sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Toplantıda ayrıca muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları dile getirerek, Başkan Şadi Özdemir, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle fikir alışverişinde bulundular. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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