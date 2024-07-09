Nilüfer Belediyesi 5 Yıllık Yol Haritasını Belirlemek İçin Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi 5 Yıllık Yol Haritasını Belirlemek İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Nilüfer Belediyesi 5 Yıllık Yol Haritasını Belirlemek İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Nilüfer Belediyesi, 5 yıllık yol haritasını ortak akılla belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Kurum çalışanlarının bir araya geldiği son çalıştayda, bugüne kadar yapılan analiz çalışmaları değerlendirildi. Çalıştayda Nilüfer'in geleceği için görüş ve öneriler de sunuldu.

09.07.2024 16:27  Güncelleme: 16:28
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Nilüfer Belediyesi, 5 yıllık yol haritasını ortak akılla belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Kurum çalışanlarının bir araya geldiği son çalıştayda, bugüne kadar yapılan analiz çalışmaları değerlendirildi. Çalıştayda Nilüfer'in geleceği için görüş ve öneriler de sunuldu.

Nilüfer Belediyesi'nin 2025-2029 dönemi Stratejik Planı'nı belirlemek için, "Birlikte üret, birlikte yönet" sloganıyla düzenlenen çalıştaylarla her kesimin görüşü alınmaya devam ediliyor. Nilüfer'in geleceğini şekillendirecek yol haritasını belirlemek için bugüne kadar mahalle buluşmaları, kadınlar ve çocuklarla yapılan gelecek atölyeleri ile paydaşların görüşleri alındı. Söz konusu buluşmalarda Nilüferliler, hayallerindeki kenti anlatma fırsatı buldu. Toplantıların yanı sıra kurum, kuruluş ve vatandaşlarla dijital anketler yapıldı. Son olarak Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde belediye çalışanlarının katılımıyla düzenlenen çalıştayda, kurum, kent, ekonomi, çevre ve toplum başlıkları altında analiz çalışmalarının sonuçları değerlendirildi. Bundan sonra yapılacak çalıştayda da tüm paydaşların beklentilerini konuşularak, stratejik plan şekillenecek. Kentin 5 yılı için vizyon, misyon ve amaçlar belirlenecek.

Çalıştayın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda stratejik plana yön verme zamanının geldiğini belirtti. Startejik plan için herkesin tüm bilgi ve tecrübesini ortaya koyması gerektiğine vurgu yapan Altun, "Bundan sonra bizleri yoğun bir süreç bekliyor. Bu çalıştaylar sırasında yapılacak tespitler ve hedefler önümüzdeki 5 yıllık dönemde Nilüfer'i daha ileriye taşıyacak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi 5 Yıllık Yol Haritasını Belirlemek İçin Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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