Nilüfer Belediyesi Engelliler Haftası'nda Bizim Ev katılımcılarının hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Engelliler Haftası'nda Bizim Ev katılımcılarının hünerlerini sergiledi

Nilüfer Belediyesi Engelliler Haftası\'nda Bizim Ev katılımcılarının hünerlerini sergiledi

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Engelliler Haftası'nda düzenlenen açık hava etkinliğinde yeteneklerini sergiledi. Etkinlikte eşit, adil ve erişilebilir bir dünyanın önemi vurgulandı.

14.05.2024 18:11  Güncelleme: 18:13
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Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen açık hava etkinliğinde hünerlerini sergiledi. Çeşitli atölyelerin gerçekleştirildiği günde eşit, adil ve erişilebilir bir dünyanın önemine de dikkat çekildi.

Nilüfer Belediyesi, engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, eşit, adil ve erişilebilir bir dünya için farkındalık oluşturmak amacıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu etkinliklerden birinde de Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi (Bizim Ev) katılımcıları, yıl boyunca öğrendiklerini sergiledi. ATA Park'ta gerçekleştirilen açık hava etkinliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, ebeveynler ve çevredeki vatandaşlar katıldı. Çeşitli atölyelerin gerçekleştirildiği günde "Hataları Bul" oyunu da, engelli bireylerin sosyal yaşamda karşılaştığı sorunları gözler önüne serdi. Katılımcıların, yıl boyunca Bizim Ev'de yaptıkları filografi çalışmalarının sergilendiği etkinlikte, ritim ve halk dansları gösterisi de bu anlamlı güne renk kattı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Engelliler Haftası'nın bir kutlama değil, farkındalık haftası olduğuna dikkat çekti. Engelsiz bir kent oluşturmak için büyük çaba sarf edeceklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer, bu konuda örnek çalışmalar yaptı. Biz de bu dönemde güzel işler yapacağız. Engelli bireyleri sanatın, sporun, hayatın ve iş yaşamının içinde tutmamız gerekiyor. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak engelli bireylere yönelik verilen eğitimlerin yanı sıra onları iş yaşamına kazandırmayı, değer üretmelerini hedefliyoruz. Nilüfer Belediyesi için en kıymetli projelerden biri budur. Her konuda sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, Bizim Ev'i daha da büyüterek, daha fazla kişinin faydalanması için çalışacaklarını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuşmasının ardından alanda kurulan stantları tek tek gezdi. Bizim Ev katılımcılarının ritim ve halk dansları gösterisi ile koro performansını hayranlıkla izleyen Başkan Şadi Özdemir, Bizim Ev katılımcılarını kutladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Engelliler Haftası'nda Bizim Ev katılımcılarının hünerlerini sergiledi - Son Dakika

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