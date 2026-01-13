Görükle'de iki katlı çöp evden 9 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
Görükle'de iki katlı çöp evden 9 kamyon çöp çıktı

13.01.2026 14:55  Güncelleme: 14:58
Nilüfer Belediyesi, Görükle Mahallesi'ndeki çöp eve dönüşen iki katlı müstakil binadan 9 kamyon dolusu atık çıkardı. Temizlik çalışmaları kapsamında ev detaylı bir şekilde ilaçlandı ve dezenfekte edildi.

Nilüfer Belediyesi, Görükle Mahallesi'nde çöp eve dönüşen iki katlı müstakil binayı temizledi. Odaların yanı sıra merdivenlerden çatı katına kadar atıklarla dolu olan evden 9 kamyon çöp çıkarıldı.

Nilüfer Belediyesi, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadelesini sürdürüyor. Emniyet ve savcılık tarafından belediyeye iletilen bildirimi değerlendiren ekipler, Görükle Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmada; evin her iki katı, çatı, merdivenler ve koridorlarda bulunan kağıt, plastik, hurda eşya ve bozulmuş eşya gibi atıklar, ekipler tarafından titizlikle ayrıştırılarak torbalandı. Çalışma neticesinde, evin tüm katları, çatı bölümü ve geçiş alanları tamamen boşaltıldı. Evden toplam 9 kamyon dolusu atık çıkarılarak döküm sahasına nakledildi.

Evin tamamen boşaltılmasının ardından, biriken çöplerin neden olduğu bakteri, haşere ve kötü koku oluşumunu engellemek amacıyla binanın içi ve çevresi detaylı bir şekilde ilaçlanarak dezenfekte edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Çevre, Yerel, Son Dakika

