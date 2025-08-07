Nilüfer Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Kırtasiye Desteği

Nilüfer Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimdeki çocukları için kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak. Başvurular 22 Ağustos Cuma günü son bulacak.

Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim masraflarını hafifletmek amacıyla öğrencilere kırtasiye desteği sağlayacak. İlçede ikamet eden ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik sunulan destekler kapsamında, her yıl olduğu gibi bu yıl da Nilüfer Belediyesi, okula hazırlık içindeki ailelerin yanında olacak.

Destekten faydalanmak isteyen aileler, 22 Ağustos Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecek. Başvuru işlemleri Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde yapılacak. Öğrenci belgesi, başvuru sahibinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, aynı hanede ikamet eden kişi belgesi ve 18 yaşından büyük her birey için SGK dökümü belgeleriyle başvuruda bulunabilecek. Devam eden başvurular 22 Ağustos Cuma günü sona erecek. - BURSA