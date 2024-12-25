Nilüfer Belediyesi\'nden Öğrencilere Ücretsiz Sıcak Çorba İkramı

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Nilüfer Belediyesi, soğuk kış günlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerine, ücretsiz sıcak çorba ikramında bulunuyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de üniversitedeki çorba ikram noktalarına giderek, öğrenci ve vatandaşlarla sohbet edip, çorba dağıttı.

Nilüfer Belediyesi, öğrencilere yönelik uyguladığı sosyal projeler kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kampüsünde iki farklı noktada, hafta içi her gün sabahları ücretsiz çorba dağıtımı yapıyor. Çorba ikramı esnasında öğrencilerle bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Öğrencilerin taleplerine yanıt vermek ve yaşam kalitelerini artırmak için çalışıyoruz. Kış aylarında onlara destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Nilüfer Kent Lokantası ve Nilbel Kafe gibi girişimlerle de öğrencilerin bütçesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Başkan Şadi Özdemir ayrıca, ücretsiz çorba hizmetinin metro girişinde ve KYK yurtlarının bulunduğu bölgede yapıldığını belirterek, tüm öğrencilerin bu hizmetten faydalanabilmesini hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, belediyenin gençlere yönelik eğitim, barınma ve sosyal destek çalışmalarını anlatarak onların da önerilerini dinledi. Üniversite öğrencileri ise ücretsiz çorba uygulamasını beğeniyle karşıladıklarını, kendilerine yönelik projelerin artmasını dilediklerini belirtti. - BURSA