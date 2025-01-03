Nilüfer Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Kandil Simidi İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Kandil Simidi İkramı

Nilüfer Belediyesi\'nden Regaip Kandili\'nde Kandil Simidi İkramı

Nilüfer Belediyesi, Regaip Kandili'nde 12 ayrı mahallede camilerde toplam 7.500 kişiye kandil simidi ikram etti. Başkan Şadi Özdemir, vatandaşlarla bir araya gelerek kandillerini kutladı.

03.01.2025 11:34  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde 12 ayrı mahallede camilerde kandil simidi dağıtarak birlik ve paylaşma duygularını pekiştirdi. Başkan Şadi Özdemir de Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, kandillerini kutladı.

İslam aleminde üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde, Nilüfer Belediyesi ilçenin farklı noktalarında kandil simidi ikramında bulundu.

Hacı Fahrettin Kılıç, Hacı Ömer Raca, Alaaddinbey Merkez, Kurtuluş Merkez, Kızılcıklı TOKİ, Kayapa TOKİ Çamlık, Fatih Sultan Mehmet, Edebali, İhsaniye Merkez, Üçevler Merkez, Çalı Merkez ve Yaylacık Merkez Camisi olmak üzere 12 ayrı camide, yatsı namazı sonrasında toplam 7 bin 500 kişilik kandil simidi ikram edildi. Ayrıca, Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Alaaddinbey Hizmet Binası'nda da belediye çalışanlarına kandil simidi ikram edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile birlikte akşam FSM Camisi'nde namaz çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek, kandillerini kutladı. Başkan Şadi Özdemir, "Bu mübarek kandilin tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Yerel Haberler, Kandil Simidi, Şadi Özdemir, Etkinlikler, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Kandil Simidi İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:40:18. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde Kandil Simidi İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.